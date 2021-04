Giulia Salemi incalza sui social | “E’ squallido questo sipario” – FOTO

(Di mercoledì 14 aprile 2021)torna su Instagram a sostegno di Malika Chalhy, la ragazza cacciata di casa dopo il coming out : “Una piccolezza umana” Siamo nel ventunesimo secolo ma l’omofobia continua a dilagare. Vittima del giudizio negativo della propria famiglia è la 22enne Malika Chalhy che in questi giorni sta facendo tanto parlare di sé. La L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

domenicalive : ?? Giulia Salemi diventa conduttrice! Su @MediasetPlay dal 16 aprile il suo nuovo programma, Salotto Salemi! ? Ne pa… - MediasetPlay : Tra amore e odio... la prima ospite de #IlPuntoZ è... Giulia Salemi!?? Seguite ORA la diretta ????… - domenicalive : Va tutto a gonfie vele tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, la coppia #Prelemi è sempre super solida! Ne parliam… - Susannagall2 : RT @headandthoughts: Giulia Salemi struccata e senza piega è la cosa più bella che vedrete questa mattina ??? #prelemi - Giusy_d98 : Giulia Dea Salemi ????? E la mia autostima mi ha lasciato ?? #Prelemi -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi

è rimasta molto turbata dopo la puntata del programma di Italia1, la quale si è schierata dalla parte di Malika . La fidanzata di Pierpaolo Pretelli, che ha svelato la verità sulla ...attraverso i social dice la sua sulla vicenda della giovane Malika Chalhy cacciata di casa per il suo orientamento sessuale, emergono parole infuocate La storia della 22enne di? L'...Pioggia di critiche per la fashion blogger che sta lanciando NastiLoveArea in questi giorni: le critiche arrivano dai fan delle Blackpink ...La madre di Giulia Salemi, che si trova ad affrontare il televoto insieme a Roberto Ciufoli e alla comica romana, ha infatti detto che non si sarebbe mai aspettata di ricevere la nomination da ...