Giovani attori fatevi avanti, il premio Hystrio è per voi (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il premio alla Vocazione per Giovani attori, giunto alla trentesima edizione, si svolgerà dal 9 al 12 settembre 2021 a Milano, al Teatro Elfo Puccini. Il premio è destinato a Giovani attori entro i 30 anni (in considerazione della situazione straordinaria verificatasi a seguito della pandemia, anche per l’edizione 2021 l’ultimo anno di nascita considerato valido per l’ammissione è il 1990) che abbiano compiuto i 18 anni alla data dell’iscrizione: sia ad allievi o diplomati presso scuole di teatro, sia ad attori autodidatti, che dovranno affrontare un’audizione di fronte a una giuria altamente qualificata composta da registi e direttori di teatri pubblici e privati. Il premio consiste in due borse di studio da euro 1.000 riservate ai vincitori del ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ilalla Vocazione per, giunto alla trentesima edizione, si svolgerà dal 9 al 12 settembre 2021 a Milano, al Teatro Elfo Puccini. Ilè destinato aentro i 30 anni (in considerazione della situazione straordinaria verificatasi a seguito della pandemia, anche per l’edizione 2021 l’ultimo anno di nascita considerato valido per l’ammissione è il 1990) che abbiano compiuto i 18 anni alla data dell’iscrizione: sia ad allievi o diplomati presso scuole di teatro, sia adautodidatti, che dovranno affrontare un’audizione di fronte a una giuria altamente qualificata composta da registi e direttori di teatri pubblici e privati. Ilconsiste in due borse di studio da euro 1.000 riservate ai vincitori del ...

Il Premio alla Vocazione per giovani attori, giunto alla trentesima edizione, si svolgerà dal 9 al 12 settembre 2021 a Milano, al Teatro Elfo Puccini. Il Premio è destinato a giovani attori entro i 30 anni (in considerazione ...

Due borse di studio da euro 1.000 riservate ai vincitori del concorso e una borsa da euro 500 per un giovane talento. Per le domande di iscrizione c'è tempo fino al 28 aprile ...

