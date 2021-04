Giorgetti: "Da Fondo Garanzia Pmi risultati sorprendenti" (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il Fondo di Garanzia per le Pmi ha dato "risultati sorprendenti, ed è incredibile come la burocrazia italiana abbia risposto con grandissima rapidità e tempismo" alle imprese. Lo ha detto il ministro ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ildiper le Pmi ha dato ", ed è incredibile come la burocrazia italiana abbia risposto con grandissima rapidità e tempismo" alle imprese. Lo ha detto il ministro ...

Ultime Notizie dalla rete : Giorgetti Fondo Giorgetti: "Da Fondo Garanzia Pmi risultati sorprendenti" Lo ha detto il ministro per lo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, nel corso del suo intervento alla presentazione del report di Svimez e Mediocredito Centrale sul fondo e sugli impatti che ...

Decreto Sostegni bis, Giorgetti: per gli indennizzi si va verso un indicatore di risultato di esercizio ... suggerendo la possibilità che lo strumento del Fondo di Garanzia per le PMI "possa essere ... Quanto alla possibilità di prevedere delle riaperture , Giorgetti ha detto di sperare che sia possibile ...

Decreto Sostegni bis, Giorgetti: per gli indennizzi si va verso un indicatore di risultato di esercizio Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha fornito alcune indicazioni in merito ai piani del governo in merito al decreto ...

