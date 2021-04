Ginnastica artistica, gli Europei 2021 qualificano alle Olimpiadi: come si ottengono i pass? Regolamento: l’Italia ci prova (Di mercoledì 14 aprile 2021) Gli Europei 2021 di Ginnastica artistica metteranno in palio 4 pass per le Olimpiadi di Tokyo. La rassegna continentale, in programma a Basilea (Svizzera) dal 21 al 25 aprile, rappresenta un’occasione speciale per staccare il biglietto, la penultima a disposizione (l’ultima chance sarà la Coppa del Mondo di specialità, che prevede ancora la disputa di una tappa, sulla carta a giugno in Qatar). Il meccanismo di ammissione alla rassegna a cinque cerchi, arzigogolato più che mai, prevede che si assegnino due posti per sesso attraverso le qualificazioni del concorso generale individuale. Si tratta di pass non nominali, dunque li conquisteranno dei ginnasti che li metteranno a disposizione del proprio Paese, senza avere la certezza di essere convocati in prima persona per ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 aprile 2021) Glidimetteranno in palio 4per ledi Tokyo. La rassegna continentale, in programma a Basilea (Svizzera) dal 21 al 25 aprile, rappresenta un’occasione speciale per staccare il biglietto, la penultima a disposizione (l’ultima chance sarà la Coppa del Mondo di specialità, che prevede ancora la disputa di una tappa, sulla carta a giugno in Qatar). Il meccanismo di ammissione alla rassegna a cinque cerchi, arzigogolato più che mai, prevede che si assegnino due posti per sesso attraverso le qualificazioni del concorso generale individuale. Si tratta dinon nominali, dunque li conquisteranno dei ginnasti che li metteranno a disposizione del proprio Paese, senza avere la certezza di essere convocati in prima persona per ...

