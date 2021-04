Giappone | riversate nel Pacifico le acque contaminate di Fukushima

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Il Giappone riverserà l’acqua contaminata dalla centrale nucleare di Fukushima, quella utilizzata per raffreddare i reattori danneggiati dall’incidente nucleare del 2011, nell’oceano Pacifico. La decisione è stata ufficializzata dal primo ministro, Yoshihide Suga, secondo cui si tratta dell’opzione «più realistica»: «L’eliminazione dell’acqua trattata è un tema inevitabile nel quadro dello smantellamento dell’impianto di Fukushima Daiichi», ha spiegato. L’intero processo potrà durare un decennio e dovrebbe cominciare fra un paio di anni, «nel momento in cui si sarà garantito che gli standard di sicurezza siano stati approvati con ampio margine e si siano adottate misure rigorose per evitare danni».

