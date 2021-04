Giallo sul militare morto dopo il vaccino AstraZeneca, si indaga in Olanda: sei lotti al setaccio (Di mercoledì 14 aprile 2021) Sono in corso a Bilthoven, in Olanda, la sede del Rivm, il National Institute for public health and enviroment, gli accertamenti disposti dalla Procura di Siracusa nell’ambito dell’inchiesta sul decesso di Stefano Paternò, il militare morto lo scorso 9 marzo a Misterbianco (Catania), poche ore dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca. Si tratta di nuovi accertamenti tecnici irripetibili disposti per stabilire le caratteristiche dei contenuti nei flaconi del vaccino AstraZeneca relativo a sei lotti: ABV2856, quello somministrato al sottufficiale della Marina militare morto poche ore dopo il vaccino, e altri cinque lotti: ABV6096, ABV5811, ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 14 aprile 2021) Sono in corso a Bilthoven, in, la sede del Rivm, il National Institute for public health and enviroment, gli accertamenti disposti dalla Procura di Siracusa nell’ambito dell’inchiesta sul decesso di Stefano Paternò, illo scorso 9 marzo a Misterbianco (Catania), poche orela somministrazione del. Si tratta di nuovi accertamenti tecnici irripetibili disposti per stabilire le caratteristiche dei contenuti nei flaconi delrelativo a sei: ABV2856, quello somministrato al sottufficiale della Marinapoche oreil, e altri cinque: ABV6096, ABV5811, ...

