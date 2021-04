(Di mercoledì 14 aprile 2021) Una turistaè morta ala notte tra sabato e domenica scorsi dopo essereta dallaal sesto piano di uno stabile in via Merulana. La donna, che alloggiava in un B&b ed era regolarmente registrata, è stata trovata riversa a terra nel cortile interno del palazzo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia scientifica e della Squadra Mobile che hanno svolto un sopralluogo nella stanza della. Le indagini per fare luce sull’accaduto sono condotte dagli investigatori del commissariato Trevi. Sul corpo della donna sarà eseguita l’autopsia. L'articolo

Advertising

occhio_notizie : Giallo a Roma, 31enne americana precipita da finestra B&b e muore: indagini in corso - lifestyleblogit : Giallo a Roma, 31enne americana precipita da finestra B&b e muore - - fisco24_info : Giallo a Roma, 31enne americana precipita da finestra B&b e muore: La donna è stata trovata riversa a terra nel cor… - italiaserait : Giallo a Roma, 31enne americana precipita da finestra B&b e muore - gioalbarosa : #14aprile MERCOLEDÌ : semi-lockdown ? semi-arancione o semi-giallo ? Meglio… -

Ultime Notizie dalla rete : Giallo Roma

La donna è stata trovata riversa a terra nel cortile interno del palazzo Una turista 31enne americana è morta ala notte tra sabato e domenica scorsi dopo essere precipitata dalla finestra al sesto piano di uno stabile in via Merulana. La donna, che alloggiava in un B&b ed era regolarmente registrata, è ...Un volo dal sesto piano di un Bed and Breakfast: così è morta auna turista 31enne americana, precipitata nella notte tra sabato e domenica dalla finestra di ... Per cercare di far luce sul, ...Un giallo sta scuotendo Roma in queste ore, dove nella notte tra sabato 12 e domenica 13 aprile una modella di origini statunitensi, Clara Hyun Lee, di 30 anni, è stata trovata deceduta in un ...La Sardegna rischia di ripartire in ritardo considerata la situazione attuale legata alla zona rossa. A Radio Casteddu, Emanuele Frongia, Fipe Confcommercio Sud Sardegna: “Siamo tornati da Roma dove c ...