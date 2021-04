GF Vip 6, Alfonso Signorini è deciso: vuole proprio lei nel cast (Di mercoledì 14 aprile 2021) Alfonso Signorini rompe il silenzio su un’eventuale sesta edizione del GF Vip e a Il Punto Z dichiara di volere come concorrente proprio lei. Dopo lo straordinario successo della quinta edizione del GF Vip terminata poco più di un mese fa con la vittoria di Tommaso Zorzi, tutti si chiedono se ci sarà una sesta L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 14 aprile 2021)rompe il silenzio su un’eventuale sesta edizione del GF Vip e a Il Punto Z dichiara di volere come concorrentelei. Dopo lo straordinario successo della quinta edizione del GF Vip terminata poco più di un mese fa con la vittoria di Tommaso Zorzi, tutti si chiedono se ci sarà una sesta L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

