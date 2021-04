Gf Vip 5, è ritorno di fiamma tra Dayane Mello e un suo celebre ex? L’indiscrezione di Chi (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il settimanale Chi è certo: è ritorno di fiamma tra Dayane Mello e il suo ex Mario Balotelli! Tra le Chicche di Gossip del noto magazine di Alfonso Signorini, infatti, si legge: Dopo il Gf Vip e il brusco incontro dentro la Casa, sembra che Dayane Mello e Mario Balotelli oggi si siano ritrovati e abbiano ricominciato da capo una storia d’amore lontano dai flash e dalle telecamere. Il calciatore questa volta avrebbe intenzioni serie. L’ex gieffina all’interno del reality show di Canale 5 ha parlato tante volte del suo rapporto con Mario, di come lui la sorprendesse e la rendesse felice, e non ha mai nascosto di sentirsi ancora molto legata a lui. Addirittura nel 2017 Dayane aveva dichiarato di esser rimasta in Italia solo per il calciatore! Qualcosa per ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il settimanale Chi è certo: èditrae il suo ex Mario Balotelli! Tra le Chicche di Gossip del noto magazine di Alfonso Signorini, infatti, si legge: Dopo il Gf Vip e il brusco incontro dentro la Casa, sembra chee Mario Balotelli oggi si siano ritrovati e abbiano ricominciato da capo una storia d’amore lontano dai flash e dalle telecamere. Il calciatore questa volta avrebbe intenzioni serie. L’ex gieffina all’interno del reality show di Canale 5 ha parlato tante volte del suo rapporto con Mario, di come lui la sorprendesse e la rendesse felice, e non ha mai nascosto di sentirsi ancora molto legata a lui. Addirittura nel 2017aveva dichiarato di esser rimasta in Italia solo per il calciatore! Qualcosa per ...

