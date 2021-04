Gerry Scotti rompe il silenzio sulle accuse di razzismo rivolte a lui e a Michelle Hunziker

(Di giovedì 15 aprile 2021) Dopo un siparietto in cui imitavano due cinesi,sono stati travolti da una grossa polemica. I due conduttori di Striscia la Notizia sono stati accusati di. Laieri mattina si è scusata con un video registrato in inglese (visto che il video del loro sketch è arrivato anche in America) e invece il suo collega ha preferito parlarne in diretta nel tg satirico. Al termine di un servizio di Rajae Bezzazpersone orientali che ricorrono alla chirurgia plastica per avere sembianze “più occidentali”, il conduttore ha lanciato il suo messaggio.ha detto che il programma di Antonio Ricci è da sempre contro tutti i tipi di discriminazione. “Brava Rajae, complimenti. Poi volevo dire che chi segue ...

Spread the love Michelle Hunziker risponde alle scuse di razzismo ricevute a seguito della gag satirica fatta a Striscia La Notizia insieme al collega. Ecco cosa ha detto la bionda showgirl. Guai in vista pere Michelle Hunziker. I due conduttori sono stati accusati di razzismo a seguito di una gag durante il lancio [?] L'...è stato più diretto: "Chi segue Striscia sa che siamo sempre contro ogni forma di discriminazione e chi non ci segue, vabè, ci seguirà". Il servizio, in realtà, non sembrerebbe essere ...La conduttrice pubblica un video di scuse dopo essere stata accusata di razzismo per aver fatto la parodia di due cinesi a Striscia la notizia insieme a Gerry Scotti.Nel mirino una scena di Striscia la Notizia con protagonista la conduttrice, moglie di Tomaso Trussardi. Lei e l’azienda si scusano con dei post: basteranno a evitare i danni che subirono Dolce&Gabban ...