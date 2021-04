Gerry Scotti e Michelle Hunziker imitano i cinesi | l’accusa di razzismo fa più ridere della gag

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 14 aprile 2021)La sai l’ultima suisono diventati razzisti, almeno secondo la vulgata che anche nell’innocua ironia vede un attacco alla diversità etnica e all’inclusione culturale. Paranoie. I due conduttori televisivi sono finiti in particolare nella bufera per una gag inscenata nei giorni scorsi Striscia La Notizia, dove – per introdurre un servizio sulla sede Rai di Pechino – hanno imitato la pronuncia cinese (trasformando la Rai in “Lai”) e stiracchiato il viso per riprodurre gli occhi a mandorla. Apriti cielo. Il siparietto, peraltro poco originale ma senza dubbio bonario nelle intenzioni, ha scatenato moti di indignazione a partire dal mini-mondo dei social, finendo ...