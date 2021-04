Gerry Scotti e Michelle Hunziker imitano i cinesi: l’accusa di razzismo fa più ridere della gag (Di mercoledì 14 aprile 2021) Gerry Scotti, Michelle Hunziker La sai l’ultima sui cinesi? Gerry Scotti e Michelle Hunziker sono diventati razzisti, almeno secondo la vulgata che anche nell’innocua ironia vede un attacco alla diversità etnica e all’inclusione culturale. Paranoie. I due conduttori televisivi sono finiti in particolare nella bufera per una gag inscenata nei giorni scorsi Striscia La Notizia, dove – per introdurre un servizio sulla sede Rai di Pechino – hanno imitato la pronuncia cinese (trasformando la Rai in “Lai”) e stiracchiato il viso per riprodurre gli occhi a mandorla. Apriti cielo. Il siparietto, peraltro poco originale ma senza dubbio bonario nelle intenzioni, ha scatenato moti di indignazione a partire dal mini-mondo dei social, finendo ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 14 aprile 2021)La sai l’ultima suisono diventati razzisti, almeno secondo la vulgata che anche nell’innocua ironia vede un attacco alla diversità etnica e all’inclusione culturale. Paranoie. I due conduttori televisivi sono finiti in particolare nella bufera per una gag inscenata nei giorni scorsi Striscia La Notizia, dove – per introdurre un servizio sulla sede Rai di Pechino – hanno imitato la pronuncia cinese (trasformando la Rai in “Lai”) e stiracchiato il viso per riprodurre gli occhi a mandorla. Apriti cielo. Il siparietto, peraltro poco originale ma senza dubbio bonario nelle intenzioni, ha scatenato moti di indignazione a partire dal mini-mondo dei social, finendo ...

Ultime Notizie dalla rete : Gerry Scotti Striscia la Notizia replica alle accuse di razzismo dopo gag sui cinesi: anche Gerry Scotti chiede scusa ... realizzato dall'inviata Rajae Bezzaz , Striscia la Notizia replica alle pesanti accuse rivolte al programma ed ai due attuali conduttori, Gerry Scotti e Michelle Hunziker . Entrambi si erano resi ...

Michelle Hunziker, dopo la polemica a 'Striscia la notizia', chiede scusa: 'Non volevo offendere la cultura cinese' A essere aspramente criticati sono i due conduttori, Gerry Scotti e Michelle Hunziker, per aver fatto ironia sulla cultura e il popolo cinese. Durante il servizio di Rai Scoglio 24, la rubrica di ' ...

Striscia la Notizia replica alle accuse di razzismo dopo gag sui cinesi: anche Gerry Scotti chiede scusa Striscia la Notizia replica alle accuse di razzismo dopo gag sui cinesi: dopo la Hunziker anche Gerry Scotti chiede scusa.

