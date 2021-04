Gerry Scotti e Michelle Hunziker accusati di razzismo sui cinesi (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Michelle Hunziker e Gerry Scotti, i conduttori di Striscia la Notizia, fanno razzismo sui cinesi”. L’accusa arriva dalla pagina Instagram Diet Prada, un account americano seguito da 2,7 milioni di follower e attivo da anni nel tema della moda e dell’appropriazione culturale. A finire nel mirino di Diet Prada è stato un siparietto dei conduttori del tg satirico di Antonio Ricci: Scotti e Hunziker hanno “scimmiottato” pronuncia e tratti somatici dei cinesi. La scena è stata bollata come razzismo verso la popolazione asiatica. La pagina Instagram Diet Prada è la stessa che nel 2018 scatenò una bufera contro una campagna pubblicitaria di Dolce & Gabbana accusata di essere razzista verso il popolo ... Leggi su tpi (Di mercoledì 14 aprile 2021) “, i conduttori di Striscia la Notizia, fannosui”. L’accusa arriva dalla pagina Instagram Diet Prada, un account americano seguito da 2,7 milioni di follower e attivo da anni nel tema della moda e dell’appropriazione culturale. A finire nel mirino di Diet Prada è stato un siparietto dei conduttori del tg satirico di Antonio Ricci:hanno “scimmiottato” pronuncia e tratti somatici dei. La scena è stata bollata comeverso la popolazione asiatica. La pagina Instagram Diet Prada è la stessa che nel 2018 scatenò una bufera contro una campagna pubblicitaria di Dolce & Gabbana accusata di essere razzista verso il popolo ...

trash_italiano : Michelle Hunziker e Gerry Scotti di nuovo accusati di razzismo: questa volta però la polemica fa il giro del mondo - delsa18 : Michelle Hunziker che fa la cinese insieme a Gerry Scotti! Indigna?!? Ah allora ok! - wallsxfineeline : RT @fineelinexwalls: grazie gerry scotti e michelle hunziker, per questa figura di merda che avete fatto a striscia la notizia e che sta fa… - nyssablu : RT @Martina63407538: Gerry Scotti e Michelle Hunziker, vi ringrazio per questa figura di merda internazionale. Buon 2021 - eternalchances : RT @leeveean: Gerry Scotti e Michelle Hunziker stasera -