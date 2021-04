Gerry Scotti e Michelle Hunziker accusati di razzismo: l’affare fa il giro del mondo, cosa è successo? (Di mercoledì 14 aprile 2021) Nelle ultime ore Gerry Scotti e Michelle Hunziker sono finiti nelle ultime ore nell’occhio del ciclone. I due conduttori di Striscia la notizia hanno infatti ricevuto accuse di razzismo, per aver imitato il modo caratteristico dei cinesi di pronunciare la lettera Erre. Non solo. I due presentatori, amati dal pubblico italiano, hanno infatti teso le … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 14 aprile 2021) Nelle ultime oresono finiti nelle ultime ore nell’occhio del ciclone. I due conduttori di Striscia la notizia hanno infatti ricevuto accuse di, per aver imitato il modo caratteristico dei cinesi di pronunciare la lettera Erre. Non solo. I due presentatori, amati dal pubblico italiano, hanno infatti teso le … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

themisfitsclass : Vi prego, esiste un cinese su twitter che possa dirmi se ritiene veramente razzista fare il gesto degli occhi a man… - takecarefroy : RT @xdiordepp: Grazie Michelle Hunziker e Gerry Scotti per averci fatto fare l'ennesima figura di merda internazionale. Striscia la notizi… - ehipoooooods : RT @daddydalbert: @DottorStrowman2 Queste stanno plasmando la loro giornata su un siparietto di Striscia la notizia dove gerry scotti e mic… - CdT_Online : Striscia la Notizia e i due conduttori sono finiti nel mirino della pagina «Diet Prada» per uno sketch sui cinesi.… - tweetnewsit : Gerry Scotti e Michelle Hunziker accusati di razzismo per aver preso in giro il popolo cinese simulando gli occhi a… -