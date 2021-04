Gerry Scotti e Michelle Hunziker accusati di razzismo: la vicenda arriva fino agli USA (Di mercoledì 14 aprile 2021) Qualcuno lo definisce humor anni ’80, benevolmente. Per certo è una discreta caduta di stile, quella di Gerry Scotti e Michelle Hunziker, al momento conduttori di Striscia La Notizia. Durante la puntata di lunedì scorso, introducendo un servizio sulla sede Rai di Pechino ad opera di Pinuccio – personaggio web da tempo prestato al tg satirico – la Hunziker e Scotti hanno fatto ironia sulla presunta pronuncia asiatica, parlando di “Lai Scoglio Ventiquattlo” (al posto di Rai Scoglio Ventiquattro), tirando inoltre il bordo di propri occhi per apparire con gli occhi a mandorla, durante questa inopportuna imitazione. Una sorta di blackface in salsa asiatica. LEGGI ANCHE => Sergio Muniz e il blackface a Tale e Quale Show, Ghali: “Per offendere qualcuno basta essere ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Qualcuno lo definisce humor anni ’80, benevolmente. Per certo è una discreta caduta di stile, quella di, al momento conduttori di Striscia La Notizia. Durante la puntata di lunedì scorso, introducendo un servizio sulla sede Rai di Pechino ad opera di Pinuccio – personaggio web da tempo prestato al tg satirico – lahanno fatto ironia sulla presunta pronuncia asiatica, parlando di “Lai Scoglio Ventiquattlo” (al posto di Rai Scoglio Ventiquattro), tirando inoltre il bordo di propri occhi per apparire con gli occhi a mandorla, durante questa inopportuna imitazione. Una sorta di blackface in salsa asiatica. LEGGI ANCHE => Sergio Muniz e il blackface a Tale e Quale Show, Ghali: “Per offendere qualcuno basta essere ...

