Gentili: «Cannavaro più pronto di Pirlo. Lo vedo al Napoli» (Di mercoledì 14 aprile 2021) Bruno Gentili smonta Andrea Pirlo ed esalta Fabio Cannavaro: ecco le dichiarazioni del giornalista Bruno Gentili, volto di Rai Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss di un possibile approdo di Fabio Cannavaro sulla panchina del Napoli. «Fabio Cannavaro al Napoli sarebbe veramente l’ideale per la squadra azzurra, ma lui lo vedo molto più pronto di Andrea Pirlo. Ha un’esperienza suffragata in diverse squadre cinesi, ha un grande rapporto con i giocatori, ma proprio l’approccio con le squadre è diverso da quello di Pirlo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Brunosmonta Andreaed esalta Fabio: ecco le dichiarazioni del giornalista Bruno, volto di Rai Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss di un possibile approdo di Fabiosulla panchina del. «Fabioalsarebbe veramente l’ideale per la squadra azzurra, ma lui lomolto piùdi Andrea. Ha un’esperienza suffragata in diverse squadre cinesi, ha un grande rapporto con i giocatori, ma proprio l’approccio con le squadre è diverso da quello di». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

100x100Napoli : Rai, Gentili: “Cannavaro tecnico ideale per il Napoli, è molto più pronto di Pirlo” - gilnar76 : Gentili smonta Pirlo: «Molto ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - junews24com : Gentili smonta Pirlo: «Molto più pronto Fabio Cannavaro» - - tuttonapoli : Rai, Gentili: 'Cannavaro ideale per il Napoli. È molto più pronto di Pirlo' - TUTTOJUVE_COM : Bruno Gentili: 'Cannavaro sarebbe allenatore ideale per il Napoli, lo vedo molto più pronto di Pirlo' -