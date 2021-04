Genova | studentesse alla scoperta del cimitero di Murta

Leggi su dire

(Di mercoledì 14 aprile 2021) GENOVA – Nato come cimitero nell’Ottocento, oggi è un gioiello dell’arte funeraria e patrimonio architettonico della Val Polcevera: è qui, in quello che è passato alle cronache come ‘Cimitero di Murta’, che si trova il roseto che custodisce una collezione botanica di 55 esemplari diversi di Rose chinesis. Giorgia Campi e Viola Oliviero, studentesse della scuola media ‘Gaslini-IC Bolzaneto’ di Genova, nel loro articolo pubblicato su ‘La scuola fa notizia‘, sono volute partire dalla storia del cimitero.