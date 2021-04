Garattini | “Astrazeneca e Johnson&Johnson? Più probabile morire cadendo dal letto”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 14 aprile 2021) “È sconfortante. In un momento così delicato, per un numero di casi infinitesimale e tutti da verificare che possono aver dato qualche problema, si rischia di mandare all’aria l’unica politica adatta a fermare il virus. Che è quella della somministrazione del siero”. Non ha dubbi Silvio, scienziato e farmacologo bergamasco fondatore dell’Istituto di ricerche “Mario Negri”. “Serve un’informazione capillare, meticolosa e continua, nel nostro Paese e in tutti gli altri. Che dica sulla base dell’evidenza scientifica che i benefici dei vaccini sono immensamente maggiori rispetto alle criticità limitatissime che, come per ogni farmaco, compresa l’ aspirina, anche i vaccini possono avere – sottolinea in un’intervista a ‘Il Messaggero’ -. Volare in aereo è cento volte più pericoloso rispetto ad assumere un vaccino testato e autorizzato dagli organi preposti. È più ...