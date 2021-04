Gara di enduro in Romagna minaccia flora e specie protette Wwf | “I Comuni la sospendano”

Leggi su dire

(Di mercoledì 14 aprile 2021) SARSINA – Salvaguardare dal ‘rombo’ delle enduro orchidee e nidi di falco pellegrino nei boschi del cesenate, specie tra l’altro protette dalla legge regionale del 1977. Il Wwf di Forlì-Cesena, per voce del presidente Alberto Conti, chiede ai Comuni -e ai loro primi cittadini- di Sarsina, Santa Sofia, Bagno di Romagna e Civitella di Romagna di sospendere la gara di enduro prevista a Ranchio e dintorni, domenica prossima. L’associazione è stata allertata dai cittadini che si sono preoccupati, vedendo i volantini diffusi sulla tappa romagnola del Trofeo Uisp Emilia Romagna 2021, gara per moto-enduristi, organizzata dalla società Enduro Cesena Off Road. Si tratta di un evento sportivo che prevede la partecipazione di decine di piloti provenienti da tutta la Regione, ma non solo. “La manifestazione è preludio a un forte impatto ambientale con conseguenti ripercussioni negative su tutti gli habitat naturali della zona”, spiega il presidente Wwf Conti.