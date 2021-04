Gabriella Greison, rockstar della Fisica: “Voglio raccontarla in maniera facile” (Di mercoledì 14 aprile 2021) ROMA – Con Gabriella Greison la fisica è pop ma anche rock. Ormai sei anni fa, dopo il debutto con il ‘Monologo Quantistico’ all’Auditorium Parco della Musica di Roma, il Corriere della Sera la definì ‘La rockstar della fisica’. Una menzione ripresa da allora anche Oltreoceano. Laureata in fisica nucleare con una avviata carriera nel mondo della ricerca a Parigi, la Greison è tornata in Italia in nome di una vocazione: raccontare storie appassionanti sull’infinitamente piccolo. Leggi su dire (Di mercoledì 14 aprile 2021) ROMA – Con Gabriella Greison la fisica è pop ma anche rock. Ormai sei anni fa, dopo il debutto con il ‘Monologo Quantistico’ all’Auditorium Parco della Musica di Roma, il Corriere della Sera la definì ‘La rockstar della fisica’. Una menzione ripresa da allora anche Oltreoceano. Laureata in fisica nucleare con una avviata carriera nel mondo della ricerca a Parigi, la Greison è tornata in Italia in nome di una vocazione: raccontare storie appassionanti sull’infinitamente piccolo.

