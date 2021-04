(Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "Siamodia unsullatax a". Ad affermarlo è il ministro dell'Economia, Danielenel corso della presentazione del rapporto Ocse 'Going for Growth' 2021.

Advertising

TV7Benevento : G20: Franco, 'fiduciosi di arrivare ad accordo su digital tax a luglio'... - chrisneel : Web tax, sprint del G20 a guida Italia. E Biden invia all’Ocse la proposta Usa - Gazzetta5G : RT @Cor_Com: #WebTax, sprint del #G20. E #Biden invia all’ #Ocse la proposta Usa - Cor_Com : #WebTax, sprint del #G20. E #Biden invia all’ #Ocse la proposta Usa - francogarna : Web tax, sprint del G20 a guida Italia. E Biden invia all’Ocse la proposta Usa -

Ultime Notizie dalla rete : G20 Franco

... Angel Gurria, durante la conferenza stampa di presentazione del rapporto Going for Gorwth, svolta in modalità virtuale assieme al ministro dell'Economia Daniele. 'I paesi delsono ...... ha già dichiarato il ministronella conferenza stampa dopo illa scorsa settimana " a cui va aggiunto il prossimo scostamento di bilancio già annunciato dall'esecutivo. Come ha calcolato ...Roma, 14 apr. (Adnkronos) – “Siamo fiduciosi di arrivare a un accordo sulla digital tax a luglio”. Ad affermarlo è il ministro dell’Economia, Daniele Franco nel corso della presentazione del rapporto ...Di questi temi, nel quadro di un fine settimana ricco di webinar “Lezione 2020, Spunti per il futuro” con Vincenzo Visco, Mario Craviolatti, Lucrezia Fanti, Giovanni Paglia, Francesco ...