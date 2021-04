' Furbetti' dei vaccini | medici indagati a Oristano

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Quindici persone, trae infermieri, sono indagate dalla Procura diper abuso d'ufficio e peculato, con l'accusa di aver somministrato il vaccino Pfizer a propri familiari (che non ...

Agenzia ANSA

L'operazione è scattata dalle prime ore di stamani a Oristano e ora sono in corso le operazioni di notifica da parte dei Carabinieri del NAS di Cagliari, di un'informazione di garanzia - emessa ... Dalle prime ore del giorno sono scattate le operazioni di notifica agli indagati da parte dei Carabinieri del Nas di Cagliari.