Fukushima, la Corea del Sud si oppone al rilascio in mare dell'acqua radioattiva: il caso al tribunale di Amburgo (Di mercoledì 14 aprile 2021) la si oppone al rilascio in mare dell' acqua radioattiva , e il caso finisce al tribunale di Amburgo. Il presidente sudCoreano Moon Jae - in ha ordinato ai funzionari governativi di impugnare al ... Leggi su leggo (Di mercoledì 14 aprile 2021) la sialin, e ilfinisce aldi. Il presidente sudno Moon Jae - in ha ordinato ai funzionari governativi di impugnare al ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il governo giapponese ha deciso di rilasciare nell'Oceano Pacifico l'acqua contaminata impiegata per raffreddare i… - fattoquotidiano : INCIDENTE NUCLEARE DI FUKUSHIMA/ 'ACQUA CONTAMINATA IN MARE' La decisione del Giappone fa discutere - fattoquotidiano : Come anticipato dal governo, Tokyo ha deciso di rilasciare nell’Oceano Pacifico l’acqua contaminata impiegata per r… - Giuseppe_Di_Meo : Con benestare USA e AIEA, «Il Giappone verserà l’acqua contaminata di Fukushima in mare, protestano Cina e Corea de… - GiuseppeEvangeo : RT @Agenzia_Ansa: Il Giappone ha deciso di scaricare nell'oceano oltre 1,25 milioni di tonnellate di acque reflue dalla centrale nucleare d… -