Freccia del Brabante donne, Ruth Winder vince al millimetro su Demi Vollering. Terza Elisa Balsamo (Di mercoledì 14 aprile 2021) Vittoria thriller per Ruth Winder (Trek-Segafedo). La campionessa americana si impone per questione di millimetri superando al fotofinish Demi Vollering (SD Worx) e che proprio per questo ha dovuto aspettare una decina di minuti prima di essere annunciata come vincitrice: in un primo momento è stata l’olandese ad essere dichiarata vincitrice, ma una più attenta analisi dei filmati di gara hanno dichiarato la statunitense come vincitrice. Terzo posto per l’azzurro Elisa Balsamo (Valcar-Travel and Service), rimasta troppo presto al vento. Per più di metà gara il gruppo rimane compatto, nessuna trova lo spunto giusto per poter mandare via la fuga. Il primo sussulto arriva sulla discesa dell’Hagaard, rampa di 300 metri con un primo tratto al 16%: a più di 40 chilometri dal termine se ne va ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 aprile 2021) Vittoria thriller per(Trek-Segafedo). La campionessa americana si impone per questione di millimetri superando al fotofinish(SD Worx) e che proprio per questo ha dovuto aspettare una decina di minuti prima di essere annunciata come vincitrice: in un primo momento è stata l’olandese ad essere dichiarata vincitrice, ma una più attenta analisi dei filmati di gara hanno dichiarato la statunitense come vincitrice. Terzo posto per l’azzurro(Valcar-Travel and Service), rimasta troppo presto al vento. Per più di metà gara il gruppo rimane compatto, nessuna trova lo spunto giusto per poter mandare via la fuga. Il primo sussulto arriva sulla discesa dell’Hagaard, rampa di 300 metri con un primo tratto al 16%: a più di 40 chilometri dal termine se ne va ...

Advertising

OA_Sport : #FrecciadelBrabante donne, vittoria thriller per Ruth #Winder della Trek-Segafredo, che supera al fotofinish Demi… - valerionicastro : Alla gara femminile della Freccia del Brabante c'è stato uno degli arrivi al photofinish più arrivi al photofinish… - sciareneve : RT @MTBiit: Altro podio per Elisa Balsamo nelle classiche: è terza alla Freccia del Brabante conquistata da Vollering #roadbike #14Aprile h… - MTBiit : Altro podio per Elisa Balsamo nelle classiche: è terza alla Freccia del Brabante conquistata da Vollering #roadbike… - ventolaterale : RT @TeoMatt89: Oggi si corre la Freccia del Brabante, antipasto del trittico delle Ardenne e una delle corse più belle del calendario cicli… -