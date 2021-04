Freccia del Brabante 2021 | risultati | ordine di arrivo e classifica Pidcock brucia Van Aert | terzo Trentin

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Thomassi aggiudica ladel, la classica belga primaverile che con i suoi 24 muri e i 201.7 km che da Leuven a Overijse non ha fatto mancare lo spettacolo. Una lunga fuga interrotta nei km finali da un manipolo di inseguitori ha caratterizzato i primi due terzi di gara. Da segnalare una brutta caduta nella pancia del gruppo con alcuni corridori che si sono rialzati visibilmente doloranti e acciaccati. La corsa però prosegue e nel finale sale in cattedra Matteo, che tenta l’allungo in solitaria e viene però riacciuffato a 15 km dal traguardo da Wout Vane Thomas. Sembrano loro a potersi giocare la vittoria finale e così è anche se il tatticismo nel finale rischia di comprometter etutto: i tre vedono scemare sempre di più ...

sciareneve : RT @MTBiit: Generazione di fenomeni: alla Freccia del Brabante esplode il talento di Pidcock, battuti Van Aert e Trentin #roadbike #14April… - MTBiit : Generazione di fenomeni: alla Freccia del Brabante esplode il talento di Pidcock, battuti Van Aert e Trentin… - sportface2016 : #BrabantsePijl, trionfa #Pidcock davanti a #VanAert. Terzo #Trentin, l'ordine di arrivo e la classifica - TeoMatt89 : Thomas #Pidcock magistrale! ?? Sua la Freccia del Brabante. Che corsa, non delude mai! Mai! Van Aert ??, Trentin ??… - capodrugo_ : Poi possiamo parlare del fatto che per andare alla Coop mi son perso l’arrivo della Freccia del Brabante, ma questa… -

Si fermano a tre le vittorie consecutive del Montespaccato Savoia ... Al 23' si sblocca il punteggio e sono i ragazzi di Rambaudi a mettere la freccia: Guadalupi serve Traditi, il 4 incrocia il destro ...