Frattamaggiore | ruba elettrodomestici ma viene ripreso dalle telecamere | arrestato Nome

(Di mercoledì 14 aprile 2021)esposti all’esterno di un negozio mabeccato dai carabinieri. I militari della stazione dihannoSalvatore Busiello, 42enne di Caivano. L’uomo è ritenuto gravemente responsabile di furto aggravato in concorso. Furto diLo scorso 15 gennaio, il 42enne – insieme ad un complice sul quale sono L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

fattidinapoli : Napoli: Ruba elettrodomestici esposti all'esterno di un negozio al centro di Frattamaggiore - - anteprima24 : ** Ruba con un complice degli elettrodomestici esposti: arrestato ** -

Ultime Notizie dalla rete : Frattamaggiore ruba

Teleclubitalia

I carabinieri della stazione dihanno denunciato un 42enne napoletano già noto alle ffoo. Ricoverato presso l'ospedale di, è stato accusato, da un'altra paziente, del furto di un paio di orecchini. La donna ha chiesto l'intervento dei Carabinieri che hanno rinvenuto i monili rubati all'interno del calzino ...I Carabinieri della stazione dihanno denunciato un 42enne già noto alle forze dell'ordine. Ricoverato all'ospedale di, il 42enne è stato accusato, da un'altra paziente, del furto di un paio di orecchini. La donna ha chiesto l'intervento dei Carabinieri che hanno trovato i monili rubati all'interno del ...Lo scorso 15 gennaio, il 42enne – insieme ad un complice sul quale sono ancora in corso indagini per la sua identificazione – ha rubato 4 elettrodomestici che erano esposti all’esterno di un negozio ...FRATTAMAGGIORE – I carabinieri della stazione di Frattamaggiore hanno arrestato in esecuzione ad un provvedimento emesso dal Tribunale di Napoli nord Salvatore Busiello, 42enne di Caivano. L’uomo è r ...