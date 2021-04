Frasi razziste, maxisqualifica di 10 turni a Kúdela (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il difensore dello Sparta Praga, Ondej Kúdela, è stato squalificato per 10 giornate dalle competizioni dell'Uefa con l'accusa di comportamento razzista. Nella squalifica, che riguarda le partite dei ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il difensore dello Sparta Praga, Ondej, è stato squalificato per 10 giornate dalle competizioni dell'Uefa con l'accusa di comportamento razzista. Nella squalifica, che riguarda le partite dei ...

Cosa significa cancel culture? Esempi d'uso Ecco qualche esempio d'uso in casi pratici: "La cancel culture colpisce ancora: licenziato per frasi razziste" . "Il Presidente cede alla cancel culture" .

Le scuse di Michelle Hunziker dopo le accuse di razzismo a «Striscia la Notizia» Dopo le critiche arrivate anche dagli Usa per l'imitazione razzista fatta insieme a Gerry Scotti, Michelle Hunziker pubblica su Instagram le sue scuse: «Amo tutte le culture, mi scuso. Gli stereotipi ...

