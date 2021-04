Franceschini: 'Se aprono gli stadi, le stesse regole valgano per i concerti' (Di mercoledì 14 aprile 2021) 'Sia nell'audizione di lunedì, sia nelle proposte inviate martedì al Cts, il ministro Franceschini ha chiesto che, nel caso in cui si dovessero autorizzare eventi sportivi con pubblico, le stesse ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 14 aprile 2021) 'Sia nell'audizione di lunedì, sia nelle proposte inviate martedì al Cts, il ministroha chiesto che, nel caso in cui si dovessero autorizzare eventi sportivi con pubblico, le...

Advertising

FlywebRadio : Franceschini: 'se aprono gli stadi per lo sport, si aprano anche per i concerti' - Cultura & Spettacoli - ANSA - infoitsalute : Covid, Franceschini: Se aprono stadi anche concerti e spettacoli - messveneto : Franceschini: “Se aprono stadi, anche per i concerti”: Con una nota il titola della Cultura spiega: «Nel caso in cu… - Bianca34874951 : RT @MediasetTgcom24: Franceschini: 'Se aprono gli stadi, le stesse regole valgano per i concerti' #franceschini - djaniceto : RT @MediasetTgcom24: Franceschini: 'Se aprono gli stadi, le stesse regole valgano per i concerti' #franceschini -