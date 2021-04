Fotografia a Milano: “Karim El Maktafi. Fantasia”, una mostra “in e outdoor” (Di mercoledì 14 aprile 2021) "Karim El Maktafi. Fantasia": la mostra è a Milano guarda le foto In galleria, e lungo le strade, gli scatti della tradizionale esibizione equestre del Marocco Karim El Maktafi. Fantasia è una mostra “in e outdoor”. Perché gli scatti del fotografo italo-marocchino dedicati alla Fantasia, festa tradizionale maghrebina, sono visibili all’interno della galleria (quando potrà riaprire) che ospita la personale dell’artista, e in buona parte ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 14 aprile 2021) "El": laè aguarda le foto In galleria, e lungo le strade, gli scatti della tradizionale esibizione equestre del MaroccoElè una“in e”. Perché gli scatti del fotografo italo-marocchino dedicati alla, festa tradizionale maghrebina, sono visibili all’interno della galleria (quando potrà riaprire) che ospita la personale dell’artista, e in buona parte ...

Ultime Notizie dalla rete : Fotografia Milano Ritratto di un interno della villa dell'ultimo fratello di Napoleone La sua importanza documentale invece è stata perlopiù spazzata via dalla fotografia: meno costosa e,... Le molte donne di Napoleone La prima donna però rimase sempre sua madre Letizia Milano, Sala vuole ...

Tiziano, Klimt e Modigliani presto a Vienna in un anno di mostre ... compresa una nutrita sezione dedicata ai linguaggi del video e della fotografia ( Enjoy - Il ... noto al pubblico internazionale per la "foresta" progettata nel padiglione austriaco dell'EXPO di Milano ...

A Milano ha aperto una nuova libreria specializzata in fotografia Rolling Stone Italia Ritratto di un interno della villa dell'ultimo fratello di Napoleone La pittura è ora in larga parte un'arte «decorativa». La sua importanza documentale invece è stata perlopiù spazzata ...

Selfportrait as Myself, incontro on line con la fotografa Silvia Rosi Milano - Dopo la chiusura dello spazio espositivo Forma Meravigli a Milano, Fondazione Forma per la Fotografia ha aperto il 2021 con un ciclo di incontri on line a cadenza mensile dedicati al tema ...

