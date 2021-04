FOTO Foggia | il presidente Pintus ringrazia Mirri e il Palermo | “Rispetto e stima reciproca”

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 14 aprile 2021) IldelDarioha regalato alla maglia celebrativa del club rosanero.Sul rettangolo verde del Renzo Barbera è andata in scena la sfida che ha visto i rosanero ottenere un'importante vittoria a discapito dei pugliesi. La formazione di Giacomo Filippi ha collezionato altri tre punti d'oro, fondamentali per la corsa ai play-off validi per la promozione in Serie B. La vittoria siglata dalla rete di Valente ha permesso ai siciliani di balzare all'ottavo posto della classifica del Girone C di Serie C e avvicinare proprio i rivali del match odierno. Questi ultimi, tuttavia, sono da sempre gemellati proprio con il club palermitano, al quale non è mancata l'occasione di poter celebrare questa storica vicinanza sportiva."Accoglienza, cordialità,...