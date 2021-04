Fortnite Stagione 6 Guida | Come completare tutti gli incarichi

(Di mercoledì 14 aprile 2021) La6 diè arrivata con nuovidaper la precedente, vogliamo condividere con voi le Guide pertutte le sfide. Caccia animali selvatici Incarico molto semplice, non dovete far altro che eliminare gli animali selvatici che trovate nella mappa, vi consigliamo di recarvi a Fortezza Furtiva. Consuma granturco alla Fattoria di Steel Perl’incarico, recatevi alla Fattoria di Steel e raccogliete granturco. Crea armi primordiali usando ossa e armi improvvisate La nuovaha introdotto la possibilità di creare armi, vi basterà raccogliere delle ossa, che potete anche acquistare da un NPC e fabbricare le armi perl’incarico, ...

I nuovi incarichi della Guglia di Fortnite Capitolo 2 Stagione 6 sono arrivati e una delle missioni coinvolge le varie versioni di Jonesy.