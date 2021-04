Formigoni: il Senato ripristina il vitalizio per il lombardo (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il Senato ha ufficialmente ripristinato il vitalizio di Roberto Formigoni. Per la Commissione “è un diritto”, ma i 5 Stelle già protestano Una decisione che è destinata a provocare discussioni su discussioni. Il Senato, infatti, ha deciso di comune accordo di annullare la revoca del vitalizio a Roberto Formigoni. E così anche a Ottaviano Del Turco. Decisione senza dubbio controversa, data la riforma del taglio ai vitalizi istituita dal Movimento 5 Stelle durante la scorsa legislatura. Da Palazzo Madama, hanno già spiegato che “la pensione è un diritto“. Dunque, a conti fatti, le maglie della norma sono molto stringenti. Stando alla legge del 2019, i cittadini a cui va sospeso il pagamento dei trattamenti previdenziali sono coloro che, condannati in via ... Leggi su zon (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ilha ufficialmenteto ildi Roberto. Per la Commissione “è un diritto”, ma i 5 Stelle già protestano Una decisione che è destinata a provocare discussioni su discussioni. Il, infatti, ha deciso di comune accordo di annullare la revoca dela Roberto. E così anche a Ottaviano Del Turco. Decisione senza dubbio controversa, data la riforma del taglio ai vitalizi istituita dal Movimento 5 Stelle durante la scorsa legislatura. Da Palazzo Madama, hanno già spiegato che “la pensione è un diritto“. Dunque, a conti fatti, le maglie della norma sono molto stringenti. Stando alla legge del 2019, i cittadini a cui va sospeso il pagamento dei trattamenti previdenziali sono coloro che, condannati in via ...

