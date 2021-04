Formazioni ufficiali Liverpool Real Madrid | le scelte degli allenatori

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Ledimatch valido per il ritorno dei quarti della Champions League 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per il ritorno dei quarti della Champions League 2020/2021.(4-3-3): Alisson, Trent Alexander-Arnold, Phillips, Kabak, Robertson, Fabinho, Milner, Wijnaldum, Salah, Firmino, Mané.(4-3-3): Courtois; Valverde, Militao, Nacho, Mendy; Modri? Casemiro Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius. L'articolo proviene da Calcio News 24.

BORUSSIA DORTMUND (4 - 3 - 2 - 1): Hitz; Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro; Bellingham, Emre Can, Dahoud; Knauff, Reus; Haaland. All. Terzic MANCHESTER CITY (4 - 3 - 3): Ederson; Walker, Stones, Dias, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Foden, Silva. All. Guardiola