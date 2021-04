Formazioni ufficiali Liverpool-Real Madrid, Champions League 2020/2021 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Le Formazioni ufficiali di Liverpool-Real Madrid, gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League 2020/2021. I Blancos partono avvantaggiati in virtù del 3-1 ottenuto all’andata, ma la squadra di Klopp va a caccia dell’impresa per accedere alla semifinale. Fischio d’inizio fissato per le ore 21:00 di mercoledì 14 aprile 2021. Di seguito le scelte dei due tecnici. Formazioni ufficiali Liverpool-Real Madrid Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Kabak, Robertson; Wijnaldum, Fabinho, Milner; Salah, Firmino, Mane Real Madrid: Courtois; Valverde, Militao, Nacho, Mendy; ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ledi, gara di ritorno dei quarti di finale di. I Blancos partono avvantaggiati in virtù del 3-1 ottenuto all’andata, ma la squadra di Klopp va a caccia dell’impresa per accedere alla semifinale. Fischio d’inizio fissato per le ore 21:00 di mercoledì 14 aprile. Di seguito le scelte dei due tecnici.: Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Kabak, Robertson; Wijnaldum, Fabinho, Milner; Salah, Firmino, Mane: Courtois; Valverde, Militao, Nacho, Mendy; ...

