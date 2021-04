Fognini contro Thompson | anticipazioni | orario | campo e dove vedere la partita

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Si torna subito in: Fabiosarà impegnato al secondo turno dell’Atp Montecarlo, tutte le curiosità dell’inSubito innuovamente. Così il tennista italiano, Fabio, scenderà inal Masters1000 di Montecarlo per il secondo turno. Il vincitore del torneo nel 2019 affronterà l’australiano Jordan, il numero 63 al L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

infoitsport : Masters 1000 Montecarlo, Fabio Fognini inizia col piede giusto la difesa del titolo contro Kecmanovic - Adriana11100542 : RT @TennisWorldit: L'emozione di Fognini dopo la vittoria contro Kecmanovic - TennisWorldit : L'emozione di Fognini dopo la vittoria contro Kecmanovic - Djnc78 : Per fortuna giornata completata all'#ATPMontecarlo ? Bene #Fognini e #cecchinato , buona reazione di #Caruso dopo i… - infoitsport : ATP Montecarlo, Fognini a suon di vincenti contro Kecmanovic -

Nel tabellone si è così aperta una mini - autostrada per il campione dell'ultima edizione del torneo Fabioche gioca meglio del previstoil serbo Kecmanovic e oggi parte favorito con ...... il campione in carica Fabiotorna in campo e sogna uno storico bis, l'avversario di oggi è ... Impegno tosto quelloDavid Goffin, anche se il belga (tecnicamente uno dei migliori sul ...Si torna subito in campo: Fabio Fognini sarà impegnato al secondo turno dell'Atp Montecarlo contro Thompson, tutte le curiosità dell'incontro ...Fognini ha inaugurato la difesa del titolo sbarazzandosi di ... E prosegue il magic moment di Lorenzo Sonego, vittorioso all’esordio contro Marton Fucsovics. Il piemontese, reduce dalla conquista del ...