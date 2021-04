Foden, un altro gioiello. Il City di Pep sogna. Guarda i tre gol di Dortmund (Di giovedì 15 aprile 2021) Gli highlights del ritorno di Borussia Dortmund - Manchester City 1 - 2: a segno Bellingham, Mahrez su rigore e Foden con una magnifica conclusione Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 15 aprile 2021) Gli highlights del ritorno di Borussia- Manchester1 - 2: a segno Bellingham, Mahrez su rigore econ una magnifica conclusione

Advertising

cerucrazia : RT @duartismos: Forte questo Foden ma a parte i colpi non ha nient’altro...onestamente benna dá alla squadra un apporto molto più completo… - BullaInterista : RT @duartismos: Forte questo Foden ma a parte i colpi non ha nient’altro...onestamente benna dá alla squadra un apporto molto più completo… - saulniggez : RT @duartismos: Forte questo Foden ma a parte i colpi non ha nient’altro...onestamente benna dá alla squadra un apporto molto più completo… - russ_mario1 : @NandoPiscopo1 Quell europeo di Foden ...mamma mia. Proprio di un altro livello, predestinato - figu97 : RT @VaneJuice: Golazo di Foden, altro 2000 Qua ci gasiamo per scamacca, porca miseria -