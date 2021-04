Flashback: Dylan O'Brien nel trailer del film (Di mercoledì 14 aprile 2021) Dylan O'Brien è la star di Flashback e il trailer regala le prime scene tratte dal film in arrivo a giugno sugli schermi americani. Flashback è il nuovo film con protagonista Dylan O'Brien in arrivo nei cinema americani il 4 giugno e il trailer regala le prime sequenze tratte dal progetto. Nel video si vede il giovane iniziare a indagare su quanto accaduto a una sua vecchia compagna del liceo il cui volto inizia, misteriosamente, ad apparire nella sua mente, obbligandolo a cercare di capire quanto successo molti anni prima. Il film Flashback è stato scritto e diretto da Christopher MacBride. L'attore Dylan O'Brien interpreta sullo schermo il ruolo di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 14 aprile 2021)O'è la star die ilregala le prime scene tratte dalin arrivo a giugno sugli schermi americani.è il nuovocon protagonistaO'in arrivo nei cinema americani il 4 giugno e ilregala le prime sequenze tratte dal progetto. Nel video si vede il giovane iniziare a indagare su quanto accaduto a una sua vecchia compagna del liceo il cui volto inizia, misteriosamente, ad apparire nella sua mente, obbligandolo a cercare di capire quanto successo molti anni prima. Ilè stato scritto e diretto da Christopher MacBride. L'attoreO'interpreta sullo schermo il ruolo di ...

