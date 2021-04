(Di mercoledì 14 aprile 2021) «Bar,e pizzeriepenalizzante, soprattutto per quegli esercizi commerciali che non ne hanno l’opportunità. Io credo che la soluzione vada trovata a metà strada: il 60 per cento dell’attuale capienza, quindi già decurtata, all’interno e il 40 per cento fuori. Potrebbe essere una giusta ipotesi che salvaguarderebbe tutti anche in caso di maltempo e piogge. Basterebbe ricordare lo scorso anno: maggio, giugno e luglio furono mesi nefasti, disastrosi se avessimo avutol’opzione ‘’. Andare a tagliare ulteriormente i posti all’interno e ‘spostarli’ fuori invece sarebbe l’ennesimo sacrificio ma almeno ci permetterebbe di poter sopravvivere sperando che si sblocchi finalmente il piano vaccinale. Tutto questo nella speranza che le amministrazioni ...

Advertising

CorriereCitta : Fiumicino, riaperture solo per i ristoranti all’aperto. Mazzucca: ‘Soluzione, troppo penalizzante’ -

Ultime Notizie dalla rete : Fiumicino riaperture

Fanpage.it

...vaccinazioni in fascia notturna all'hub dia fine marzo scorso, proseguirà nelle prossime settimane, per monitorare la diffusione del contagio tra i giovanissimi , in vista delleIl premier Draghi ha ribadito che lesaranno possibili solo nelle regioni che hanno ... Nicola Zingaretti , in occasione del via alle vaccinazioni in fascia notturna all'hub di. ...durante la conferenza stampa in occasione dell'inizio delle vaccinazioni in fascia notturna all'hub di Fiumicino a fine marzo scorso, proseguirà per monitorare la diffusione del contagio tra i ...I protocolli di sicurezza d’altra parte erano stati già approntati e valutati dal Comitato Tecnico Scientifico per le riaperture previste per il ... Viaggiare dall’aeroporto di Fiumicino L’aeroporto ...