Fiumicino-Fregene, venerdì stop acqua per lavori rete idrica (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma – Acea Ato 2 ha comunicato che al fine di consentire la realizzazione di interventi volti al potenziamento del sistema idrico potabile a servizio del comune di Fiumicino e di alcune zone ad ovest di Roma, e’ necessario effettuare una sospensione del flusso idrico. Di conseguenza, dalle ore 14 di venerdi’ 16 aprile fino alle ore 11 di sabato 17 aprile si verificheranno mancanze di acqua e/o forti abbassamenti di pressione nelle seguenti zone: a Roma nell’XI municipio a Piana del Sole, e nell’ambito del comune di Fiumicino a Fregene, Focene, Maccarese, Isola Sacra e appunto Fiumicino citta’. La sospensione riguardera’ anche le strutture dell’aeroporto ‘Leonardo da Vinci’ con la cui direzione i lavori sono stati preventivamente concordati, in modo da recare il minor disagio possibile ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma – Acea Ato 2 ha comunicato che al fine di consentire la realizzazione di interventi volti al potenziamento del sistema idrico potabile a servizio del comune die di alcune zone ad ovest di Roma, e’ necessario effettuare una sospensione del flusso idrico. Di conseguenza, dalle ore 14 di venerdi’ 16 aprile fino alle ore 11 di sabato 17 aprile si verificheranno mancanze die/o forti abbassamenti di pressione nelle seguenti zone: a Roma nell’XI municipio a Piana del Sole, e nell’ambito del comune di, Focene, Maccarese, Isola Sacra e appuntocitta’. La sospensione riguardera’ anche le strutture dell’aeroporto ‘Leonardo da Vinci’ con la cui direzione isono stati preventivamente concordati, in modo da recare il minor disagio possibile ...

