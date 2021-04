Firenze | presidio anarchici davanti al Tribunale Contro sorveglianza speciale a militante

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Decine di militanti di area anarco-antagonista, hanno attuato una protesta, oggi 14 aprile,al palazzo di giustizia di, per protestarela richiesta diavanzata dalla questura nei confronti di una, arrestata in flagranza lo scorso 30 ottobre durante gli scontri aL'articolo proviene daPost.

