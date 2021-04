Fiorentina su Gattuso | ma il tecnico frena | prima la Champions

Advertising

Commenta per primo La Nazione si occupa delle tempistiche per l'eventuale operazione Gennaroin chiave. Il tecnico calabrese sembra il prescelto da Rocco Commisso , che non intende allungare troppo i tempi: se fra Sassuolo e Verona arriverà infatti la chiusura della pratica ...Mentre il Napoli si gioca minuto dopo minuto la qualificazione alla Champions League con... Come non citare poi il rapporto tra Vincenzo Montella e la. Nel triennio 2012 - 15, la ...Nell’edizione odierna del Corriere Fiorentino si parla di Fiorentina a pagina 10: “Le condizioni di Ribery“. Sommario: “I dubbi del francese, che però potrebbe rimanere a patto che siano stabiliti obi ...Nella prima pagina del QS, l’inserto sportivo de La Nazione, si parla di Fiorentina: “I tempi lunghi di Gattuso”.