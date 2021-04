Fiorentina Femminile: Danila Zazzera torna dopo l’operazione al cuore (Di mercoledì 14 aprile 2021) Bellissima notizia in casa Fiorentina: torna all’attività agonistica Danila Zazzera dopo l’operazione al cuore di luglio 2020 Un calvario lungo quasi un anno per Danila Zazzera che nel luglio 2020 subiva un’operazione a cuore aperto. La Fiorentina Femminile, tramite il suo sito, annuncia il ritorno all’attività agonistica dell’attaccante Le sue parole. «Tante volte ho pensato di non potercela fare, oggi sono fiera e orgogliosa di poter dire di essere idonea. Sono immensamente onorata di essere il quarto atleta italiano e la prima donna a ottenere l’idoneità». BACK! Danila #Zazzera torna in gruppo: il comunicato ufficiale. "Mesi ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Bellissima notizia in casaall’attività agonisticaaldi luglio 2020 Un calvario lungo quasi un anno perche nel luglio 2020 subiva un’operazione aaperto. La, tramite il suo sito, annuncia il ritorno all’attività agonistica dell’attaccante Le sue parole. «Tante volte ho pensato di non potercela fare, oggi sono fiera e orgogliosa di poter dire di essere idonea. Sono immensamente onorata di essere il quarto atleta italiano e la prima donna a ottenere l’idoneità». BACK!in gruppo: il comunicato ufficiale. "Mesi ...

Advertising

RiccardoNasuti : RT @ACF_Womens: ???? | BACK! Danila #Zazzera torna in gruppo: il comunicato ufficiale. ?? 'Mesi difficili, adesso qui per iniziare un nuovo… - navispazjali : RT @ACF_Womens: ???? | BACK! Danila #Zazzera torna in gruppo: il comunicato ufficiale. ?? 'Mesi difficili, adesso qui per iniziare un nuovo… - persemprecalcio : ?? #Fiorentina, il presidente Rocco #Commisso presente ai lavori per il Viola Park. Ecco come è andata e la situazi… - violanews : Femminile, Zazzera in campo dopo l'operazione al cuore: 'E' stata dura' - - firenzeviola_it : ZAZZERA, Torna in gruppo dopo operazione al cuore -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Femminile Fiorentina Femminile: Danila Zazzera torna dopo l'operazione al cuore La Fiorentina Femminile, tramite il suo sito, annuncia il ritorno all'attività agonistica dell'attaccante Le sue parole. "Tante volte ho pensato ...

Danila Zazzera, la calciatrice torna a giocare dopo l'operazione a cuore aperto: "Pareva impossibile, invece ce l'ho fatta" "30 luglio 2020, operazione a cuore aperto . Così iniziava questa avventura". Il finale, però, Danila Zazzera, calciatrice classe '98 in forza alla Fiorentina Femminile, è riuscita a scriverlo come voleva lei. E non era affatto scontato: parliamo del quarto atleta italiano e della prima donna ad ottenere l'idoneità dopo un intervento di questo ...

Serie A Femminile – Fiorentina-Juventus 1-2. Le viola perdono ancora Viola News Danila Zazzera: "Mi dicevano che era impossibile" La calciatrice della Fiorentina Femminile sarà la prima sportiva a tornare in campo dopo un'operazione a cuore aperto subita nel luglio del 2020. Una storia a lieto fine per Danila Zazzera che a meno ...

BERNARDO, Zanoli un talento. Brava, ACF Femminile Simone Bernardo, giovane agente che sull'universo del calcio femminile ha le idee molto chiare, ha parlato a Tuttosport di Martina Zanoli, difensore della Fiorentina Femminile: "Un ...

La, tramite il suo sito, annuncia il ritorno all'attività agonistica dell'attaccante Le sue parole. "Tante volte ho pensato ..."30 luglio 2020, operazione a cuore aperto . Così iniziava questa avventura". Il finale, però, Danila Zazzera, calciatrice classe '98 in forza alla, è riuscita a scriverlo come voleva lei. E non era affatto scontato: parliamo del quarto atleta italiano e della prima donna ad ottenere l'idoneità dopo un intervento di questo ...La calciatrice della Fiorentina Femminile sarà la prima sportiva a tornare in campo dopo un'operazione a cuore aperto subita nel luglio del 2020. Una storia a lieto fine per Danila Zazzera che a meno ...Simone Bernardo, giovane agente che sull'universo del calcio femminile ha le idee molto chiare, ha parlato a Tuttosport di Martina Zanoli, difensore della Fiorentina Femminile: "Un ...