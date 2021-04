Fiorentina, buone notizie da Kokorin: convocato per la Juventus? (Di mercoledì 14 aprile 2021) buone notizie per la Fiorentina per quanto riguarda le condizioni di Aleksander Kokorin buone notizie per la Fiorentina dato che Aleksander Kokorin nella giornata di oggi è tornato per la prima volta a lavorare con il pallone. L’attaccante russo, come segnala FirenzeViola, quasi sicuramente non sarà convocato per le prossime due fare contro Sassuolo e Verona mentre il tecnico Beppe Iachini potrebbe aggregarlo al gruppo in vista della gara contro la Juventus del 25 aprile al Franchi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 aprile 2021)per laper quanto riguarda le condizioni di Aleksanderper ladato che Aleksandernella giornata di oggi è tornato per la prima volta a lavorare con il pallone. L’attaccante russo, come segnala FirenzeViola, quasi sicuramente non saràper le prossime due fare contro Sassuolo e Verona mentre il tecnico Beppe Iachini potrebbe aggregarlo al gruppo in vista della gara contro ladel 25 aprile al Franchi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

