Finale Leonardo la serie: quale sarà la verità?

Il 13 aprile 2021 in prima serata su Rai1 è andato in onda il Finale di Leonardo la serie. Una puntata, con all'interno due episodi, nella quale si scoprirà cosa è successo a Leonardo dopo la confessione. Verrà impiccato? Giraldi si rassegnerà o farà di tutto per salvare il genio di Leonardo da Vinci? Vi propongo qui il resoconto della quarta puntata. Cosa succederà nel Finale? Il settimo episodio inizia con Leonardo che consegna la sua confessione a Stefano Giraldi che però non gli crede. Infatti subito dopo si dirige nella bottega di Leonardo dove ammira l'opera, non ancora conclusa, di Lisa del Giocondo. L'ufficiale dinanzi al ritratto sembra incantato tanto che gli rivolge la parola come se l'opera avesse ...

