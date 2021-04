FINALE DELLA SERIE BKT CON 7 GARE IN 21 GIORNI: FORZA RAMARRI! (Di mercoledì 14 aprile 2021) Un FINALE di stagione di SERIE BKT da vivere tutto d’un fiato. Il Pordenone è atteso da 7 GARE in 21 GIORNI. Si comincia sabato 17 aprile alle 18:00 allo stadio “Teghil” di Lignano con il Frosinone per proseguire martedì 20 alle 19:00 con la trasferta a Reggio Emilia. A seguire un doppio impegno ravvicinato in casa: sabato 24 con la Salernitana e martedì 27 alle 16:00 con il Pisa (recupero DELLA 30esima giornata). In agenda, infine, il derby triveneto con il Venezia di sabato 1 maggio e il match interno con il Cosenza di venerdì 7. FORZA ramarri, FORZA neroverdi, FORZA Pordenone! Powered by WPeMatico Leggi su udine20 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Undi stagione diBKT da vivere tutto d’un fiato. Il Pordenone è atteso da 7in 21. Si comincia sabato 17 aprile alle 18:00 allo stadio “Teghil” di Lignano con il Frosinone per proseguire martedì 20 alle 19:00 con la trasferta a Reggio Emilia. A seguire un doppio impegno ravvicinato in casa: sabato 24 con la Salernitana e martedì 27 alle 16:00 con il Pisa (recupero30esima giornata). In agenda, infine, il derby triveneto con il Venezia di sabato 1 maggio e il match interno con il Cosenza di venerdì 7.ramarri,neroverdi,Pordenone! Powered by WPeMatico

