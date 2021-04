FIFA 21 SBC Aggiornamento Icona Prime garantita: soluzioni (Di mercoledì 14 aprile 2021) Proseguono le sfide creazione rosa di FIFA 21 Ultimate Team! Come accaduto lo scorso vi forniremo nel corso di tutta la stagione, informazioni sui requisiti, i premi e le soluzioni di ciascuna SBC! Stavolta è il turno di quelle Aggiornamento Icona Prime che permette di ottenere una card Prime ossia o la seconda versione più forte L'articolo proviene da FUT Universe. Leggi su imiglioridififa (Di mercoledì 14 aprile 2021) Proseguono le sfide creazione rosa di21 Ultimate Team! Come accaduto lo scorso vi forniremo nel corso di tutta la stagione, informazioni sui requisiti, i premi e ledi ciascuna SBC! Stavolta è il turno di quelleche permette di ottenere una cardossia o la seconda versione più forte L'articolo proviene da FUT Universe.

