FIFA 21: Obiettivi Stuart Dallas Silver Stars – Requisiti (Di mercoledì 14 aprile 2021) Electronic Arts ha comunicato che sono ora disponibili gli Obiettivi che permettono di sbloccare la carta speciale Silver Stars di Stuart Dallas per la modalità FIFA 21 Ultimate Team. La carta del centrocampista Nord Irlandese del Leeds United anche se argento ha ricevuto un boost significativo delle stats equiparandola ad una carta oro. Potrete riscattare la carta speciale completando gli Obiettivi dedicati disponibili in FUT 21. Obiettivi Stuart Dallas Singh Stars Vincine 3: Vinci 3 partite in Amichevoli FUT Live: Lounge argento. Segnane 8: Segna 8 gol in Amichevoli FUT Live: Lounge argento. Fornisci 6 Assist: Fornisci 6 assist in Amichevoli FUT Live: Lounge ...

