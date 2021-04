Fiat 500 - L' elettrica sarà anche Van

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Chi si ricorda la mitica Panda della Sip? Presto potrebbe avere un'erede. Nella gamma, infatti, dovrebbe tornare una piccola pensata per il lavoro, basata però sulla Nuova 500. Nei piani presentati dal gruppo Stellantis ai fornitori, infatti, figurerebbeuna500 Van a batteria, un modello nell'aria già da tempo, ma finora mai apparso all'interno di documenti ufficiali del costruttore. L'annuncio della Ev, atteso per le prossime settimane, non dovrebbe tuttavia rivoluzionare l'offerta diProfessional: il nuovo modello andrà probabilmente a posizionarsi - sia per prezzo, sia per capacità di carico - tra la Panda Van (disponibile a due o quattro posti) e la 500L Pro per il trasporto persone. Due posti e tanto spazio dietro. Quasi certamente, la scaletta che caratterizzava le ...

Advertising

quattroruote : La #Fiat amplierà la gamma della Nuova 500 #elettrica con una versione #Van: ecco i primi dettagli della piccola… - linkmotorsepoca : FIAT - 500 L 1971 - € 5900 VEICOLO VISIONABILE SU APPUNTAMENTO PRESSO LA SEDE LINK MOTORS ASCOLI. LINK MOTORS ASCOL… - linkmotorsepoca : FIAT - 500 F del 1965 trasformabile in buono stato di conservazione pronta alla guida da subito - € 5700 VEICOLO VI… - linkmotorsepoca : Fiat 500 L anno 1972 trasformabilein buono stato di conservazione - € 5500 VEICOLO VISIONABILE SU APPUNTAMENTO LINK… - sumaistu47 : Non c'è niente da fare: questi ruderi sono ancorati al telefono a gettoni, i pantaloni a zampa, la Simca 1000, la R… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiat 500

La Repubblica

...al confezionamento e alla pesatura dello stupefacente nonché la somma in contanti di euro 1....invece identificato un soggetto di Chiaravalle che si trovava a bordo di un'automobile modello...GIARRE (CATANIA) - I carabinieri di Giarre hanno arrestato il 53enne Maurizio Viscuso per spaccio di droga. I militari hanno notato Viscuso in via Ungaretti a bordo di unamentre svoltava in una strada senza uscita. Essendo Viscuso già conosciuto alle forze dell'ordine, i carabinieri lo hanno controllato a distanza scorgendolo mentre armeggiava a ridosso di un ...I carabinieri di Fondi e Terracina continuano le indagini sull'ordigno esploso intorno alle 23.30 di lunedì in via Gaetano Salvemini, danneggiando ...Fiat sarebbe pronta a lanciare, già nel corso 2021, una versione commerciale della 500 elettrica, al fine di ravvivare le vendite finora poco incisive con un prodotto più ‘coraggioso’ e allungando ...