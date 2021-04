FeST 2021: annunciate le date della terza edizione del Festival delle serie tv (Di mercoledì 14 aprile 2021) L'organizzazione di FeST 2021 ha annunciato le date in cui si svolgerà a Milano la terza edizione del FeSTival delle serie tv. Gli organizzatori di FeST 2021 hanno annunciato le date della terza edizione del FeSTival delle serie tv: l'evento si svolgerà il il 24-25-26 settembre 2021, in collaborazione con Triennale Milano che aveva già accolto la seconda edizione del FeSTival nel 2019. L'evento è dedicato alla serialità televisiva all'epoca dei servizi di streaming. Tra le novità di questa edizione di FeST ci sarà la ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 14 aprile 2021) L'organizzazione diha annunciato lein cui si svolgerà a Milano ladelivaltv. Gli organizzatori dihanno annunciato ledelivaltv: l'evento si svolgerà il il 24-25-26 settembre, in collaborazione con Triennale Milano che aveva già accolto la secondadelival nel 2019. L'evento è dedicato alla serialità televisiva all'epoca dei servizi di streaming. Tra le novità di questadici sarà la ...

