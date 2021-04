Ferrigno | “Utopico pensare che siamo giunti al termine di questa emergenza”

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 15 aprile 2021) di Monica De Santis Soddisfatto per l’esito dell’incontro con il Prefetto, il Presidente della Claai di Salerno, Gianfranco, rinnova, ancora una volta, l’invito alle istituzioni tutte, ad “essere presenti infase così delicata che sta mettendo in ginocchio tutto il mondo dell’artigianato locale con gravi conseguenze per l’economia cittadina”.ha in questi giorni partecipato e proseguirà anche nei prossimi giorni, a varie iniziative ed incontri tesi alla tutela delle categorie produttive. “La pandemia con la quale ci si sta scontrando – dice il presidente della Claai – da oltre un anno, infatti, ha mutato radicalmente le abitudini degli italiani e non solo. In particolare ciò che è modificato completamente sono le attitudini agli acquisti, con un sempre maggiore ricorso all’e-commerce a discapito degli esercizi ...